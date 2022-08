Onderzoek naar veiligheid voetbalfotografen in stadions

Bij het begin van de profvoetbalcompetities dit weekeinde is een onderzoek gestart naar de veiligheid van voetbalfotografen, cameramensen en journalisten in stadions. Persvertegenwoordigers langs de lijn voelen zich bedreigd of klagen dat ze hun werk niet goed kunnen doen.

"Het is een groot drama", zegt voetbalfotograaf Broer van den Boom uit Wijchen tegen Omroep Gelderland.

"Supporters proberen je gewoon bewust te raken", aldus Van den Boom. "Je hebt een laptop naast je. Komt daar bier op, is je laptop naar de kloten. Je krijgt echt tientallen biertjes om je oren. Maar ook afgevreten appel, snoep en zelfs een keer een kapotte telefoon. En ik durf niet om te draaien, want dan wordt het nog erger."

Het veiligheidsonderzoek dat voetbalbond KNVB gisteren samen met tv-zender ESPN en de Nederlandse Sport Persservice NSP is begonnen, moet uitwijzen hoe groot het probleem is, of het groter is geworden na corona en wat eraan kan worden gedaan.

Ongerief op het veld

"Onder leiding van een Auditor Veiligheid van de KNVB zullen we onder meer kijken naar de werkplekken, de veiligheid en de bescherming tegen vuurwerk, bierdouches en ander ongerief dat in toenemende mate vanuit het publiek naar de werkenden langs het veld wordt geworpen", aldus de NSP op de website. "Ook de looproutes in en buiten het stadion worden bekeken."

Het onderzoek is gisteravond begonnen in het stadion van Heracles in Almelo. Daarna komen ook andere stadions aan de beurt. "Alle veiligheidsaspecten van parkeerplaatsen tot en met het werk op de veldpositie komen aan bod", aldus de NSP.

Voor Van den Boom komt het onderzoek geen dag te vroeg. De voetbalfotograaf vertelt dat hij voor 30.000 euro aan apparatuur bij zich heeft. Spullen die dus gevaar lopen. "En verzekeren is bijna niet te doen. Gebeurt er twee keer wat, dan doet de verzekeraar al moeilijk", zegt hij. Maar los van het geld maakt het zijn werk bijna onmogelijk. "Je kunt niet gaan staan waar je wilt staan. Het gaat ook ten koste van het plezier in je werk. Het is verschrikkelijk."

Drink bier gewoon op

Ook collega-voetbalfotograaf Paul Meima uit Arnhem geeft aan dat de situatie in de stadion verslechtert: "De problemen zijn toegenomen. Excessen met vuurwerk gooien, toename van het aantal bierdouches. Zonde, drink het op en stop met die onzin."

"Bij Cambuur werd er met vuurwerk gegooid. Toen moest ik mijn materiaal snel half in het doel leggen, omdat het vuurwerk om mijn oren vloog", vertelt Meima. "Ik maak me geen zorgen om mezelf, maar wel om mijn materiaal."