Nieuwe bombardementen en raketten, Israël verwacht operatie van een week

Voor de tweede dag op rij voert Israël bombardementen uit op doelwitten in Gaza en bestoken Palestijnse militanten Israëlische steden met raketten. Het leger van Israël verwacht dat de operatie zeker een week gaat duren. Aan Palestijnse zijde is het gemelde dodental vandaag opgelopen tot twaalf. Dat aantal omvat volgens de lokale autoriteiten zowel burgers als strijders. Het jongste slachtoffer van de Israëlische luchtaanvallen zou 5 jaar oud zijn geweest. Tientallen mensen in het dichtbevolkte gebied zijn gewond geraakt. Raketten onderschept Israëlische media melden dat enkele burgers lichtgewond zijn geraakt door raketaanvallen vanuit Gaza. Ook zijn twee militairen lichtgewond geraakt bij mortierbeschietingen. Doden zijn er aan Israëlische kant niet gevallen. Zo'n 60 van de 160 afgelopen nacht gelanceerde raketten zijn volgens Israël onderschept, onder meer met het Iron Dome-afweersysteem.

Het raketafweersysteem kwam ook 's nachts in actie - Reuters

De VN is ernstig bezorgd over de geweldsescalatie. Het gaat om de dodelijkste beschietingen tussen Palestijnse strijdgroepen en Israël sinds de korte oorlog van mei vorig jaar. Toen kwamen in twee weken tijd zo'n 260 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven. De omvang van het huidige conflict is voorlopig nog een stuk kleiner. Dat komt doordat de strijd vooralsnog hoofdzakelijk alleen wordt uitgevochten door het Israëlische leger en de militante groepering Islamitische Jihad, die op de terreurlijst staat van zowel Israël als de EU. Liquidatie en vergeldingsacties De acute aanleiding voor het opgelaaide geweld is de liquidatie van een hooggeplaatste commandant van Islamitische Jihad, gisteren. Er waren volgens Israël concrete aanwijzingen dat hij een vergeldingsaanval plande voor de arrestatie eerder deze week van een andere leider binnen de groepering. Sinds de liquidatie schieten Palestijnse militanten raketten af op Israël. Het gaat met name om onnauwkeurige, geïmproviseerde raketten, die soms niet eens Israëlisch gebied bereiken. Israël bombardeert intussen doelwitten van Islamitische Jihad vanuit de lucht. Verder zijn negentien leden van de terreurorganisatie gearresteerd in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, zo melden de Israëlische autoriteiten.

Correspondent Ties Brock: "Dit oplaaien van het conflict lijkt misschien plots ontstaan, maar komt niet uit de lucht vallen. Sinds het einde van de korte oorlog vorig jaar was het in Gaza weliswaar relatief rustig, in de rest van de Palestijnse gebieden is het geweld eigenlijk doorgegaan. Zo zijn er bijna dagelijks invallen door het Israëlische leger in bezet Palestijns gebied. Volgens Israël worden daarbij mogelijke terroristen opgepakt. De afgelopen maanden zijn bij zulke invallen tientallen doden gevallen. Soms waren dat beschietingen tussen Palestijnse groeperingen en het leger, maar er zijn ook Palestijnse burgers bij omgekomen, zoals Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. Daarnaast zijn er meerdere aanslagen gepleegd door Palestijnse terroristen waarbij Israëlische burgers zijn gedood. De grote vraag is nu of ook Hamas zich gaat mengen in het conflict. Hamas heeft feitelijk de macht in Gaza en heeft zwaarder geschut dan Islamitische Jihad. Als ook zij zich ermee gaan bemoeien dan zal het tot veel meer geweld komen."