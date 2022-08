Poes Pip uit Haps dertien keer beschoten met luchtbuks

Als door een wonder leeft ze nog. Poes Pip uit het Brabantse Haps is dertien keer beschoten met een luchtbuks. De dierenarts heeft een deel van de kogels kunnen verwijderen, maar een deel ook niet.

"Wie dit gedaan heeft is ziek van binnen", zegt baasje Jacqueline Bens bij Omroep Brabant. "Wat als ze een hond of andere dieren zien? Wat doen ze daarmee? Hoe ver gaan ze dan?"

Bens woont in het buitengebied bij Haps met man en kinderen. Haar katten lopen de hele dag in en uit. "'s Morgens geef ik ze te eten voordat ik ga werken. Zo weet ik dat ze er zijn", zegt ze. Totdat Pip vorige week zaterdag ontbrak. "Er gingen bij mij meteen alarmbelletjes rinkelen. We wonen langs een randweg dus dan denk je meteen: tja, het kan gebeuren. Maar goed, ik ben gaan kijken langs de weg en ik heb in de buurt gezocht. Niets. Geen Pip."

Tientallen 'opsporingspamfletten' en belletjes naar asielcentra later was er nog altijd geen teken van Pip. Tot donderdagochtend, toen de poes plotseling het erf opliep. Jacquelines man belde haar op: "'Pip is terug!' Wij waren natuurlijk dolblij", aldus Bens. Totdat haar echtgenoot drie minuten later opnieuw belde: "Pip is helemaal beschoten, zei hij. Je kon de kogeltjes zien zitten."

Te riskant om te verwijderen

Samen brachten ze de poes naar de dierenarts in Boxmeer. Hij stond versteld dat het dier nog leefde. Bij een spoedoperatie haalde hij tien luchtbukskogeltjes uit de kop en het lijfje van Pip. Drie kogeltjes moest hij laten zitten, omdat het te riskant was om die te verwijderen.

Bens is bezorgd. "Wat gaan die drie kogeltjes doen? Als ze dit overleeft, kan ze er oud mee worden. Maar als die kogeltjes gaan ontsteken moeten ze eruit. Dat is ontzettend risicovol: de kogeltjes zitten heel dicht bij belangrijke zenuwen. Pip kan dan verlamd raken, of blind", zegt ze. "Het gaat relatief goed met haar nu. Naar omstandigheden. Maar het blijft afwachten. Ik wil niet weten wat ze heeft meegemaakt. Ik krijg er gewoon kippenvel van."