Wetenschapper biedt excuses aan voor grapje: verre ster blijkt plakje worst

Een Franse wetenschapper heeft zijn excuses aangeboden voor een tweet waarin hij beweerde een foto te laten zien van een verre ster, gefotografeerd door de James Webb-telescoop. In werkelijkheid was het object op de foto minder ver van de aarde verwijderd: het bleek een stukje Spaanse chorizoworst te zijn. Menigeen had de grap niet door.

Étienne Klein, die natuurkundige is en het hoofd van de Franse Commissie voor atoomenergie, slingerde de gekruide worst vorig weekend de wereld in, begeleid door de mededeling dat het om een zeer gedetailleerde foto ging van de "Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster bij de zon, op 4,2 lichtjaar van ons verwijderd".