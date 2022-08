Geen boetes of arrestaties spookrijdende boeren op A7

Bij het spookrijden van boeren gisteravond op de A7 tussen Heerenveen en Drachten zijn geen boetes uitgedeeld of arrestaties verricht. Volgens de politie lag de prioriteit bij het beëindigen van de gevaarlijke situatie op de snelweg.

Zo'n vijftien boeren reden uit protest tegen de stikstofplannen met hun trekkers eerst langzaam in de goede richting. Toen ze op een politieblokkade stuitten, keerden ze om en reden een stuk tegen de richting in. Daar troffen de boeren opnieuw agenten, waarna ze via de berm de snelweg verlieten.

Een politiewoordvoerder zegt dat de protestactie niet was aangekondigd en dat agenten snel moesten handelen. Geen of vrijwel geen van de trekkers had een zichtbaar kenteken. Omdat de boeren de politieblokkades ontweken, lukte het niet om hen meteen te beboeten of op te pakken.

Onderzoek beelden

Volgens de politie wordt het lastig om achteraf te achterhalen welke boeren bij de actie betrokken waren. Er zijn waarschijnlijk wel beelden beschikbaar en er wordt geprobeerd om de boeren aan de hand daarvan te identificeren.

Na het overleg van gisteren tussen boerenorganisaties en een deel van de regering, onder leiding van Johan Remkes, kondigde Farmers Defence Force hardere acties aan. Niet duidelijk is of de actie op de A7 daarvan onderdeel was.