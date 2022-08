'Gezellig en feestelijk' bij Canal Parade, Pride-felicitatie van koningspaar

Honderdduizenden belangstellenden zijn naar Amsterdam gekomen om de Canal Parade te bekijken. Het evenement is in volle gang, met een stoet van tachtig boten. Na twee jaar afwezigheid door corona wordt de wereldberoemde botenparade op de grachten voor de 25ste keer gehouden. De gemeente Amsterdam laat aan het ANP weten dat het "gezellig en feestelijk" druk is in de stad. Ook is er voor zover bekend geen sprake van incidenten. Exacte bezoekersaantallen in de binnenstad zijn er niet, maar de drukte is "beheersbaar". De Amsterdamse politie liet eerder vanmiddag weten dat het op sommige plekken in de stad erg druk is. Mensen worden gevraagd om 'de 9 Straatjes', het Homomonument, de Vijzelgracht en Vijzelstraat te vermijden. De Magere Brug is afgesloten.

🌈🚤 De Canal Parade is nog volop aan de gang. Er varen 80 boten vol versiering, muziek, vrolijkheid en dansende mensen door de grachten voor Pride Amsterdam. Alles wordt uit de kast gehaald om aandacht te besteden aan de rechten en vrijheid van LHBTQIA+’ers 💪. #PrideAmsterdam pic.twitter.com/H0nMYVyhHq — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) August 6, 2022

Alle deelnemende boten hebben een eigen boodschap, geïnspireerd op het thema 'My Gender, My Pride'. Met dit thema vraagt de organisatie extra aandacht voor transgender personen en mensen die non-binair zijn. De boten varen de bekende route over onder meer de Amstel en de Prinsengracht. Een van de boten vooraan de stoet is die van de gemeente Amsterdam, met een dansende burgemeester Femke Halsema op het dek. Helemaal voorop vaart de boot van LGBT Asylum Support, met zo'n veertig asielzoekers aan boord. Van een deel van hen is de asielaanvraag afgewezen. De boot heeft uit protest een ereplaats in de stoet gekregen. Verder varen boten mee van lhbti-organisaties, homohoreca en bedrijven die de gemeenschap ondersteunen. Onder meer de politie en de Rijksoverheid hebben een eigen boot. Voor het eerst vaart de hoogste militair van Nederland, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, mee op de boot van het ministerie van Defensie. Ook vaart voor het eerst een pan-Aziatische boot mee.

Ook de boeren zijn vandaag aanwezig in het centrum van Amsterdam. Bij het startpunt van de tocht ligt een boot met gekleurde koeien en een roze trekker. Ook delen ze langs de route roze zakdoeken uit. Ze willen aandacht vragen voor hun standpunt in de stikstofcrisis. De botenparade vertrok aan het begin van de middag en is inmiddels dus een paar uur onderweg. Het koningspaar wenst iedereen die vandaag aanwezig is bij de Canal Parade veel plezier toe. In een Instagrambericht feliciteren koning Willem-Alexander en koningin Máxima Pride Amsterdam met de 25e editie. "De vrijheid om te mogen zijn wie je bent en te houden van wie je wilt wensen we iedereen van harte toe!" Het bericht wordt veel gedeeld en geliked op sociale media.

Andere evenementen Naast de bekende botenparade waren er de afgelopen week al veel andere evenementen in de hoofdstad. De Prideweek begon vorig weekend met de Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten van lhbti'ers wereldwijd. Verder zijn lezingen, filmvertoningen en straatfeesten georganiseerd. Morgen wordt de week afgesloten met een feest op de Dam. In de toekomst gaat de botenparade er waarschijnlijk anders uitzien. Volgens lhbti-organisaties moet het inclusiever en minder commercieel. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat de gemeenschap minder nadruk wil leggen op feest, en meer op emancipatie en protest. 'Pride nog heel hard nodig', volgens sommige deelnemers: