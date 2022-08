Canal Parade aan de gang op Amsterdamse grachten

In Amsterdam is de Canal Parade van start gegaan met een stoet van tachtig boten. Na twee jaar afwezigheid door corona wordt de wereldberoemde botenparade op de grachten voor de 25ste keer gehouden.

Alle deelnemende boten hebben een eigen boodschap, geïnspireerd op het thema 'My Gender, My Pride'. Met dit thema vraagt de organisatie extra aandacht voor transgender personen en mensen die non-binair zijn. De boten varen de bekende route over onder meer de Amstel en de Prinsengracht.

Een van de boten vooraan is die van gemeente Amsterdam, met een dansende burgemeester Femke Halsema op het dek. De eerste boot in de parade is van LGBT Asylum Support en heeft zo'n veertig asielzoekers aan boord. Van een deel van hen is de asielaanvraag afgewezen. De boot heeft uit protest een ereplaats in de stoet gekregen.

Verder varen boten mee van lhbti-organisaties, homohoreca en bedrijven die de gemeenschap ondersteunen. Onder meer de politie en de Rijksoverheid hebben een eigen boot. Voor het eerst vaart de hoogste militair van Nederland, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, mee op de boot van het ministerie van Defensie. Ook vaart voor het eerst een pan-Aziatische boot mee.