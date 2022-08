Camperdief Venlo gestoken en bedreigd voordat hij Maas in reed

Een opvallende wending in de zaak van een camper die op 26 juni werd gestolen in Venlo. Aanvankelijk werd een 24-jarige Duitser opgepakt omdat hij de camper gestolen zou hebben en de wagen daarna de Maas in reed. Nu onderzoekt de politie de rol van eigenaar van de camper.

De Duitser is voordat hij de rivier in reed meermaals gestoken met een priem en bedreigd met een vuurwapen, meldt de regionale omroep 1Limburg. Justitie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. In afwachting daarvan is de Duitser vrijgelaten.

Aanvankelijk meldde de politie dat de man slaags was geraakt met de eigenaar toen hij diens camper wilde stelen. De Duitser raakte gewond, slaagde er toch in de camper mee te nemen en belandde door nog onbekende oorzaak in de rivier. Daar werd hij gewond opgepakt door de politie.

Andere visie op incident

"Aanvullend onderzoek heeft ertoe geleid dat er een andere visie is ontstaan op de toedracht van het incident", zegt een woordvoerder van justitie nu. Zij wil daar inhoudelijk niets over zeggen. Maar volgens 1Limburg komt er nu mogelijk een aanklacht voor bedreiging, wapenbezit en meineed tegen de eigenaar.

Zo leek het er eerst op dat de Duitser bij het meenemen van de camper een vuurwapen had gebruikt. In het voertuig werd een alarmpistool gevonden. De eigenaar van de camper verklaarde dat het wapen niet van hem was, maar gaf later toe dat het toch zijn pistool was en niet dat van de camperdief. Hij verklaarde ook dat hij het wapen gebruikte om de Duitser te bedreigen. Dat komt deels overeen met de verklaring van de dief, die zei dat er een wapen tegen zijn hoofd was gehouden.

Vlaag van paniek

Justitie onderzoekt ook of het steken met de priem een aanklacht oplevert. De campereigenaar zegt in zijn verklaring te hebben gestoken in een vlaag van paniek, om zichzelf te beschermen nadat een vreemde man plotseling zijn camper was binnengedrongen. Er zijn echter geen sporen van braak gevonden. De Duitse man heeft bovendien verklaard dat de worsteling juist buiten de camper plaatsvond.

Na meerdere keren te zijn gestoken en geslagen, sprong de twintiger naar eigen zeggen in de camper en gaf hij gas om aan de situatie te ontkomen. Hij claimt dat het nooit zijn bedoeling was om het voertuig te stelen. De man was ernstig verward en mogelijk onder invloed van drugs. Volgens zijn advocaat is hij terug in Duitsland. Hij wacht daar het onderzoek af.