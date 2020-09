KNVB stelt 'coronareglement' op: 'Iedereen wil graag duidelijkheid'

In grote lijnen handelt de KNVB de competitie en het bekertoernooi op dezelfde manier af als afgelopen seizoen . Met daarbij de belofte dat de bond er alles aan zal doen om alles uit te spelen.

Mocht het betaald voetbal in Nederland om wat voor reden dan ook worden stilgelegd, dan weten clubs nu precies waar ze aan toe zijn. De KNVB heeft reglementen opgesteld voor het geval competitie en bekertoernooien worden afgebroken en niet kunnen worden uitgespeeld.

Gudde: 'Een club kampioen noemen, vinden we onkies' - NOS

Bij het onverhoopt stoppen van de competitie zijn er straks drie mogelijke scenario's: niet alle teams hebben de helft van de duels gespeeld (scenario 1), alle teams hebben minimaal de helft gespeeld (2) en alle teams hebben minimaal 85 procent van de duels gespeeld (3).

Kampioen en degradanten

In het eerste geval wordt de hele competitie ongeldig verklaard. In het laatste geval wordt er een officiële eindstand opgemaakt op basis van de stand op dat moment, met kampioen en degradanten dus.

Ligt het aantal volledig afgewerkte speelronden tussen de 50 en 85 procent, dus als in scenario 2, dan worden net als afgelopen jaar de Europese tickets verdeeld op basis van de huidige stand. Mocht er intussen al een kampioen of degradant zijn, dan is dat wel definitief.

Als het bekertoernooi wordt afgebroken, wordt het Europese ticket dat voor de winnaar was gereserveerd via de competitie vergeven.