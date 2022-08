Oranje-international Lewerissa terug na borstkanker: 'Opgeven zit er niet in'

"Trots op mezelf." Met die woorden begint het bericht dat Vanity Lewerissa op 22 juli op Instagram zette. De elfvoudig Oranje-international had zojuist te horen gekregen dat ze na een half jaar met intensieve behandelingen kankervrij is. "Het pad dat je liever niet bewandelt in je leven heb ik met heel veel tegenslagen, tranen, strijd, moed en steun van mijn ouders, broers, vrienden en familie bewandeld. Ik heb vandaag te horen gekregen dat alles weg is. Het is weg!", schreef Lewerissa. De 31-jarige Lewerissa maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, dat exact vijf jaar geleden het EK won. Na periodes bij PSV en Ajax speelt ze sinds de zomer van 2021 voor Standard Luik in België.

Ze kreeg de diagnose borstkanker aan het begin van dit jaar. 's Ochtends in bed, op zomaar een zaterdagochtend in januari, had ze een knobbeltje in haar borst gevoeld. "Dan gaan er gelijk dingen in je hoofd zitten", vertelt Lewerissa. Een scan in het ziekenhuis, drie dagen later, zorgde in eerste instantie voor opluchting. "Ze vertelden me daar dat het er goed uitzag. Het leek op een goedaardig iets. Met dat gevoel ging ik een week later terug voor de definitieve uitslag."

Lewerissa: "Toen zei de arts: Je hebt een knobbeltje gevoeld in je rechterborst, dat is niet goed. Dus ik vroeg: Is het niet goed? Waarop zij zei: Nee, je hebt borstkanker. Vanaf dat moment heb ik een half uur zitten huilen." Steunbetuigingen Nadat bekend was geworden dat ze aan borstkanker leed, volgde een golf van steunbetuigingen uit de voetbalwereld. Huidige en voormalige ploeggenoten stuurden berichtjes, kaarten en bloemen en ook Oranje-bondscoach Mark Parsons liet van zich horen. "Dat vond ik heel mooi, want ik heb onder hem nooit gespeeld", zegt Lewerissa, die in 2017 haar laatste interland speelde. "Hij wenste me veel sterkte en zei dat ik deze strijd wel zou winnen. " De speelsters van Standard Luik en Zulte Waregem steken Lewerissa een hart onder de riem: