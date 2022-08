Opnieuw wolvenwelpen gespot, vierde roedel in Nederland

Opnieuw zijn wolvenwelpen gespot in Nederland, wat betekent dat er een vierde roedel wolven is in het land. De welpjes zijn op een foto gezien op de Zuid-Veluwe. Het is de eerste keer dat er wolven zijn gezien in deze regio van de Veluwe.

Eerder deze week werden voor het eerst drie wolvenwelpen gespot op een wildcamera in het noorden van het land, namelijk in de regio's Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe.

Van de welpjes in het zuiden van de Veluwe is niet duidelijk wie de ouders zijn. In het gebied wordt geen monitoring uitgevoerd. Mogelijk gaat het om een wolvenpaar dat de afgelopen maanden regelmatig is gezien in het aangrenzende leefgebied Zuidoost-Veluwe.

De vrouwelijke wolf van dit paar komt uit een roedel uit de Duitse deelstaat Nedersaksen. Zij werd vorig jaar mei voor het eerst in Nederland gezien. Het mannetje komt uit de Noord-Veluwse roedel.

Met rust laten

De Zoogdiervereniging roept bezoekers van het gebied op om de wolven met rust te laten. In de eerste maanden zijn wolvenwelpen verstoringsgevoelig, zegt de vereniging. Dat is ook de reden dat het Wolvenmeldpunt, dat onder de vereniging valt, de precieze locaties van wolven niet deelt.

Ook kan de aanwezigheid van mensen ervoor zorgen dat de wolven hun welpjes niet durven te benaderen, wat ervoor zorgt dat de jongen onbeschermd zijn voor vossen of andere dieren.

Na 150 jaar afwezigheid is de wolf definitief terug in Nederland. Jaarlijks komen er 3000 tot 4000 meldingen bij het Wolvenmeldpunt binnen. De wolf is een beschermde diersoort; het is verboden om hem te verstoren, vangen of doden.