Ooit was Saibari lui en te zwaar, nu is hij 'een knetterharde werker' bij PSV

Ismael Saibari is de verfrissende verrassing van PSV. De 21-jarige middenvelder maakt in Eindhoven indruk met zijn balvaardige en koele spel. En hij had afgelopen dinsdag tegen Monaco misschien wel de winnende treffer op zijn schoen. Wie is deze geboren Spanjaard die ooit bij Anderlecht is weggestuurd? Saibari verlaat in 2020 het Belgische Racing Genk en kiest voor PSV, dat hem dan al een aantal jaar in het vizier heeft. Hij komt in Eindhoven met een helder plan: via Jong PSV proberen door te stoten naar het A-elftal. De zoon van Marokkaanse ouders, die op zesjarige leeftijd van geboorteland Spanje naar België verhuist, is in zijn periode bij Genk (2017-2020) al bekend met de interesse van PSV, dat hem diverse keren bekijkt. Maar Saibari bedankt telkens voor de eer, aangezien hij dicht in de buurt van zijn familie in België wil blijven. Luie trekjes De jonge Saibari probeert voor zijn komst naar Genk bij Anderlecht zijn weg naar het hoogste niveau te vinden. Bij de Brusselse topclub is men echter niet blij met de gebrekkige discipline van de jonge voetballer, die luie trekjes heeft en te zwaar is. De jeugdtrainers van Anderlecht trekken medio 2017 hun conclusie en sturen Saibari weg. "Ik ben toen wel aan mijzelf gaan twijfelen. Maar het heeft mij wel geholpen, want ik was toen een luie speler", bekende hij in mei in de YouTube-serie In Den Oto Met Den Tricoo over die periode.

De harde les bij Anderlecht doet de dan 16-jarige Saibari inzien dat het anders moet. Racing Genk geeft hem een nieuwe kans en bij Saibari gaat het roer om. "Ismael was inderdaad aan de zware kant en miste inhoud. Maar in Genk is hij keihard gaan werken", vertelt oud-voetballer Kevin van Dessel, die tussen 2017 en 2020 als jeugdtrainer met Saibari bij Genk werkte. "De instelling van Ismael was altijd goed. Ik heb heel goed met hem kunnen samenwerken." Van Dessel, die als voetballer onder meer een verleden heeft bij Roda JC en VVV-Venlo, bewaart goede herinneringen aan Saibari. "Hij is een veelzijdige voetballer, maar zijn mooiste kwaliteit is dat hij naast zijn technische bagage ook veel gevoel voor ruimte heeft. Ismael kon dat altijd heel goed inschatten. Hij was altijd een belangrijke speler voor mij." Leiderscapaciteiten De huidige assistent-trainer van Genk vertelt hoe Saibari al op jonge leeftijd over leiderscapaciteiten beschikte. "Hij mag naast het veld timide en nuchter overkomen, op het veld was hij een leider", zegt Van Dessel. "Ik weet nog goed dat ik een keer in de rust van een wedstrijd boos de kleedkamer uit was gelopen omdat we slecht speelden. Ik hoorde even later dat Ismael iedereen bij elkaar had geroepen om de koppen weer dezelfde kant op te krijgen. Dat zegt wat over hem."

Trainer Ruud van Nistelrooij heeft naar eigen zeggen nooit kennis gemaakt met de Saibari uit de periode van Anderlecht. "Ik herken dat niet, zoals ik hem vorig seizoen (bij Jong PSV red.) heb leren kennen", zegt Van Nistelrooij. "Maar binnen vorig seizoen heeft hij wel nog extreem grote stappen gemaakt bij Jong PSV. Daardoor zit Ismael nu op een bepaald niveau wat hij kan laten zien. Dat is niet zomaar een knop die je aan of uit zet, maar dat is dankzij een jaar lang knetterhard werken." Ruud van Nistelrooij vertelt op de persconferentie over de opmars van Ismael Saibari:

Saibari lijkt nu bij PSV in hoog tempo een volwassen speler te worden. Hij mag in november 2020 van toenmalig trainer Roger Schmidt met twee invalbeurten al even aan het grote werk ruiken (PSV kampte toen met een flink aantal coronagevallen in de selectie). Jong PSV perfecte leerschool Maar de twee jaar Jong PSV blijkt voor hem de perfecte leerschool. "Ik heb geleerd om tegen mannen te spelen in plaats van jongens. Ik heb daardoor veel meer ervaring gekregen. Je leert hier sneller dan het spelen tegen leeftijdsgenoten", vertelt Saibari in juli tegen PSV TV nadat hij zijn contract heeft verlengd tot en met 2025. En als het hem ligt, moet het beste nog komen. "Mijn twee jaar in de eerste divisie ging voetballend wel oké, maar ik heb vaak van positie moeten wisselen, waardoor ik mijn echte potentie nog niet heb kunnen laten zien."

Van Nistelrooij ziet dat ook in, want Saibari is voor hem nu voorlopig op de rechterkant, mede door de afwezigheid van de geblesseerde Noni Madueke, de belangrijkste optie. De trainer en de voetballer bevallen elkaar sowieso wel, want in In Den Oto Met Den Tricoo laat Saibari nog wat los over het karakter van Van Nistelrooij. "Hij is heel relaxed. Hij heeft geen dikke nek of zo, hij is gewoon heel normaal tegen iedereen."