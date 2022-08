Opnieuw grote drugsvangst in Caribisch gebied

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft in de afgelopen drie weken ruim 4000 kilo drugs in beslag genomen. Dat is al meer dan in heel 2021; toen wist de Kustwacht 3300 kilo drugs te onderscheppen.

Bij de laatste actie deze week werd door een patrouilleboot een drugstransport onderschept in de buurt van Curaçao, waarbij 1000 kilo drugs in beslag werd genomen. Ook hield de bemanning vijf Venezolanen aan. Het was de zesde actie in drie weken tijd.

De grootste hoeveelheid werd vorige week in beslag genomen, toen het marineschip Zr.Ms. Groningen een boot onderschepte die ervandoor probeerde te gaan. Bij de daaropvolgende achtervolging werd er door de Kustwacht geschoten en kwam een opvarende van de boot om het leven.

De Venezolaanse bemanning wist tijdens de achtervolging meerdere balen drugs overboord te gooien. Uiteindelijk werd 1620 kilo drugs op de boot in beslag genomen. De Kustwacht heeft de opvarenden overgedragen aan de politie van Curaçao.

Lagere drugsvangst

De afgelopen twee jaar nam de Kustwacht in het Caribisch gebied minder drugs in beslag dan in de jaren daarvoor. In 2021 ging het om 3300 kilo drugs, het jaar daarvoor om 5850 kilo. Ook werden in de regio vorig jaar minder illegale migranten aangehouden en was het aantal in beslag genomen vuurwapens afgenomen, meldde de Kustwacht in het jaarverslag.

Volgens de Kustwacht waren deze dalende cijfers te wijten aan de coronapandemie, waardoor er minder zeeverkeer was in het Caribisch gebied. In 2019 werd ruim 11.000 kilo drugs in beslag genomen. Dat was een recordhoeveelheid.