Auto rijdt tegen boom in Staphorst, twee doden

Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed.

De politie kreeg rond 04.50 uur een melding dat op de Achthoevenweg in het Overijsselse dorp een auto was verongelukt. Samen met de brandweer haalden agenten de vier inzittenden uit het voertuig. Twee van hen bleken te zijn overleden.

Over de toestand van de overige twee inzittenden is niets bekendgemaakt. Ook de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. De verkeerspolitie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.