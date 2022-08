Indiana schaft als eerste Amerikaanse staat abortusrecht af sinds uitspraak hof

Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat sinds de veelbesproken uitspraak van het Hooggerechtshof de afschaffing van het abortusrecht goedgekeurd. De wetgeving moet nog worden ondertekend door de Republikeinse gouverneur Eric Holcomb.

Eind juni zette het Hooggerechtshof een streep door eerdere uitspraken waarmee het federale recht op abortus werd veiliggesteld. De abortuswetgeving kwam daardoor weer in handen van de staten. De uitspraak leidde zowel binnen als buiten de VS tot veel beroering.

De abortuswetgeving in Amerika was lang gebaseerd op de beroemde Roe v. Wade-uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973. Daarin stond dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mochten een abortus niet verbieden als die werd uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar was, tussen de 22 en 24 weken zwangerschap.

Demonstranten bij parlementsgebouw

Na de uitspraak was de verwachting dat de helft van de Amerikaanse staten een abortusverbod zou invoeren. Indiana heeft nu als eerste staat een verbod door beide kamers van het parlement gekregen. Binnen en buiten het parlementsgebouw stonden demonstranten die leuzen riepen en T-shirts droegen met teksten als: "Handen af van onze lichamen."

Het verbod laat ruimte voor een klein aantal uitzonderingen, zoals in het geval van verkrachting en incest (tot tien weken na de bevruchting) en wanneer de gezondheid van de moeder op het spel staat.

Hoe zit het nu met Roe v. Wade? En waarom is abortus al jarenlang zo'n heet hangijzer in de Verenigde Staten? Correspondent Marieke de Vries legt het uit in deze video: