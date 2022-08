Taiwan vuurt lichtkogels af om drones af te schrikken boven eilanden

Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om zeven drones en een niet-geïdentificeerd vliegtuig af te schrikken die boven de afgelegen Kinmen- en Matsu-eilanden vlogen, meldt het ministerie van Defensie van Taiwan. Die eilanden worden bestuurd door Taiwan.

In beide regio's, die vlak bij de kustlijn van China liggen, staan Taiwanese militairen in de hoogste staat van paraatheid. China begon donderdag aan een grootschalige militaire oefening in reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. Dat bezoek was tegen het zere been van China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt en het bezoek van Pelosi opvatte als een provocatie.

China nam na het bezoek meerdere maatregelen tegen de VS. Zo schortte het land de gesprekken op hoog militair niveau op en legde het de klimaatdialoog met de Amerikanen stil. Ook wil het land niet langer meewerken aan het terugnemen van illegale Chinese migranten. Daarnaast zet China een streep door de internationale aanpak van misdaad en drugshandel.

De VS veroordeelde de stappen van de Chinezen en riep de Chinese ambassadeur in Washington op het matje. De Amerikanen noemden het beëindigen van de dialoog bij monde van Witte Huis-woordvoerder John Kirby "onverantwoordelijk".

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. Hoe dat zit, zie je in de video: