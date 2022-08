Taiwan: Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen lijken aanval te oefenen

Voor de derde dag op rij voert het Chinese leger grootschalige oefeningen uit rondom Taiwan. Volgens het eiland lijkt het er sterk op dat de oorlogsschepen en -straaljagers een blokkade en aanval op Taiwan simuleren. Van een confrontatie is geen sprake. Opnieuw steekt het oorlogsmaterieel van China de middenlijn van de Straat van Taiwan over, zo meldt het Taiwanese leger. Op video's in Chinese staatsmedia lijkt te zien dat een piloot de kustlijn en bergen van het eiland filmt vanuit zijn cockpit. Ook wordt beweerd dat er raketten over het eiland heen zijn geschoten, meldt de Singaporese krant The Straits Times. Als reactie op de vijandigheden heeft het Taiwanese leger, dat in de hoogste staat van paraatheid verkeert, radiowaarschuwingen verstuurd. Ook zijn vliegtuigen en schepen ingezet om het Chinese leger in de gaten te houden. Wapensystemen staan op stand-by. Lichtkogels en drones Gisteren zijn bijna vijftig Chinese straaljagers de middenlijn van de Straat van Taiwan gepasseerd, stelt Taiwan. Ook waren er dertien oorlogsschepen van China in het gebied actief. De Taiwanese regering spreekt van een grote provocatie. Boven de Kinmen- en Matsu-eilanden werden gisteravond drones gesignaleerd. Het Taiwanese ministerie van Defensie meldt dat er lichtkogels zijn afgevuurd om de drones te verjagen, evenals een niet-geïdentificeerd vliegtuig. Deze afgelegen eilanden worden bestuurd door Taiwan. Legerhospitaal in trein Op het vasteland van China is er ook volop militaire activiteit. Zo meldt de krant South China Morning Post dat een trein is omgebouwd tot mobiel ziekenhuis voor militairen. Het voertuig kan honderd patiënten vervoeren en er kan aan boord worden geopereerd. De militaire oefeningen duren volgens de Chinese planning nog tot zondagmiddag lokale tijd.

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. Hoe dat zit, zie je in deze video:

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. China ziet het eiland als een provincie en wil Taiwan terug. Maar Taiwan verzet zich, met de steun van de VS. En zo staan in de Pacific twee wereldmachten lijnrecht tegenover elkaar. - NOS