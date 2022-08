Jury legt complotdenker Alex Jones nog eens boete op van 45 miljoen

Een rechtbankjury in de Amerikaanse staat Texas heeft complotdenker Alex Jones een boete opgelegd van 45,2 miljoen dollar. Volgens de jury is Jones dat bedrag verschuldigd na uitspraken die hij deed over de schietpartij op de school Sandy Hook in 2012.

Het bedrag komt boven op de schadevergoeding van ruim 4 miljoen dollar die gisteren door de jury werd opgelegd aan Jones. De complotdenker beweerde dat de schietpartij op de basisschool in Connecticut, waarbij twintig kinderen en zes volwassenen omkwamen, nooit had plaatsgevonden en verzonnen was om de wapenlobby te schaden. De schietpartij was toen de dodelijkste ooit op een Amerikaanse school.

De gescheiden ouders van de 6-jarige jongen Jesse Lewis verklaarden dat aanhangers van Jones hen jarenlang lastigvielen en met de dood bedreigden, omdat zij ervan overtuigd waren dat de twee logen over hun zoons dood op 14 december 2012. De ouders spanden een rechtszaak aan tegen Jones vanwege laster en het opzettelijk toebrengen van emotionele schade.

Compensatie en boete

De schadevergoeding van 4,1 miljoen dollar geldt als compensatie voor de nabestaanden van Lewis. De ruim 45 miljoen dollar is een boete die Jones en anderen af moet schrikken om in de toekomst dergelijke uitspraken te doen. De ouders van Lewis hadden om een boete van zo'n 146 miljoen dollar gevraagd en een schadevergoeding van 150 miljoen.

Jones geldt als een prominente figuur in Amerikaanse ultrarechtse kringen. Hij is onder meer de eigenaar van de controversiële rechtse website InfoWars, die bekendstaat om het verspreiden van complottheorieën.

Jones staat nog terecht in twee andere rechtszaken die door nabestaanden tegen hem zijn aangespannen in verband met de Sandy Hook-uitspraken.