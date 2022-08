Verenigde Naties 'ernstig bezorgd' over geweldsuitbarsting Gaza

Hij eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen en roept beide zijden op verdere escalatie te voorkomen. "De progressie die geboekt is bij het geleidelijk openen van Gaza na de escalaties in mei vorig jaar, dreigt teniet te worden gedaan." Toen werden door beide zijden wekenlang aanvallen uitgevoerd, daarbij kwamen zo'n 260 Palestijnen om het leven en 13 Israëliërs.

"Ik ben zeer bedroefd over berichten dat een 5-jarig meisje is omgekomen bij de aanvallen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor aanvallen op burgers", schrijft Wennesland.

Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza kwamen zeker tien Palestijnen om het leven. Vanuit Gaza vuurt de terroristische groepering Islamitische Jihad voortdurend raketten af op Israël. Over eventuele slachtoffers aan Israëlische zijde is nog niets bekend. In een verklaring zegt Tor Wennesland, speciaal gezant van de Verenigde Naties voor het vredesproces in het Midden Oosten, "zeer bezorgd" te zijn over de escalatie.

De Verenigde Naties hebben hun ernstige zorgen geuit over het opgelaaide geweld in Israël en Gaza. De afgelopen dag kwam het tot een geweldsuitbarsting na enkele weken van onrust in de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Correspondent Ankie Rechess:

"Het is nog steeds ontzettend onrustig. Inwoners van het zuiden van Israël zitten allemaal in schuilkelders. Ook in Tel Aviv zijn de schuilkelders vanavond opengegaan, want het ziet er niet naar uit dat het nu klaar is. Islamitische Jihad heeft gedreigd dat ze de hele nacht zullen doorgaan en dat dit wat hen betreft nog dagen, weken of zelfs maanden kan duren. Ondertussen heeft Israël 25.000 reservisten opgeroepen.

De vraag is welke partijen zich met de aanvallen gaan bemoeien. Tot nu toe heeft Hamas zich redelijk afzijdig gehouden, en zij zijn de machtigste groepering in de Gazastrook. Ook is het van belang wat de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gaan doen, die nu worden opgeroepen om terreuraanvallen op Israëlische burgers uit te voeren. Verder is de vraag of de Libanese terreurorganisatie Hezbollah zich in het conflict gaat mengen.

Hoelang dit gaat duren, is al met al dus onzeker. Maar men gaat ervan uit dat het niet in één of twee dagen klaar zal zijn."