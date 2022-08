Boeren rijden tegen verkeer in over A7 bij Heerenveen

Een groep spookrijdende boeren heeft gisteravond voor hinder gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten, meldt de politie.

De boeren reden in hun tractoren eerst langzaam rijdend op de goede weghelft bij Tjalleberd richting Heerenveen. Toen zij stuitten op een politieblokkade, keerden zij om en reden zij op dezelfde weghelft de andere kant op. Toen zij even verderop opnieuw politiewagens zagen staan, reden zij daar via de berm omheen en verlieten ze rond 23.00 uur bij Tijnje de snelweg.

Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Nederland zijn de agenten die de boeren probeerden tot stoppen te dwingen niet direct in gevaar geweest. "Maar rijden met een trekker op snelweg is natuurlijk al gevaarlijk. En tegen het verkeer in des te meer."

Nog niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld

Het is nog onbekend of er boetes zijn uitgedeeld. Daarover heeft de politie waarschijnlijk vandaag in de loop van de dag meer informatie.

Vertegenwoordigers van het kabinet spraken gisteren met boerenorganisaties over de stikstofcrisis. Na afloop zei LTO-voorzitter Van der Tak dat het gesprek "op dit moment te weinig" heeft opgeleverd. Boerenorganisaties die ervoor hadden gekozen niet bij het gesprek te zijn, zoals actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force, spraken hun teleurstelling uit over het eerste gesprek.

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force zei dat Nederland zich kan opmaken voor "de hardste acties" die zijn organisatie ooit heeft gevoerd. Of de actie op de A7 werd georganiseerd door leden van FDF is onbekend.