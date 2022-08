Bayern München direct op dreef met simpele zege op Eintracht Frankfurt

Wie dacht dat Bayern München na het vertrek van topspits Robert Lewandowski naar Barcelona problemen zou hebben met het maken van doelpunten, kwam vrijdagavond bedrogen uit. Bayern schoot er bij de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen zes binnen op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

De 6-1 zege kwam grotendeels tot stand zonder de inbreng van de Nederlandse aanwinsten. Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch vielen (net als Marokkaans international Noussair Mazraoui) pas in de tweede helft in, toen het pleit al lang was beslecht. Joshua Zirkzee bleef negentig minuten op de bank.

Mané pikt goaltje mee

Bayern stond in Frankfurt binnen no time op een 2-0 voorsprong. Al na vijf minuten opende Joshua Kimmich de score met een rake vrije trap, waarna Benjamin Pavard de voorsprong van de bezoekers in de elfde minuut verdubbelde.