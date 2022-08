Rode Kruis laat servicepunt bij azc Ter Apel nog minstens twee weken staan

In de hoop sneller aan de beurt te komen kiezen sommige asielzoekers ervoor om buiten het centrum in Ter Apel te blijven slapen:

Het Rode Kruis wilde de afgelopen week kijken of een hulppunt nuttig zou zijn. "Dat de behoefte er is, is nu dus duidelijk", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen RTV Noord .

Bij het aanmeldcentrum is het al maandenlang overvol. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen.

Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nog ten minste twee weken staan. Er waren in de eerste week 140 hulpvragen per dag. Het servicepunt werd begin deze week door de noodhulporganisatie geopend om wachtende asielzoekers te woord te staan of op een andere manier te helpen.

Behalve voor praktische en medische zaken, kunnen de asielzoekers ook bij het servicepunt terecht voor informatie. "We krijgen ook vragen als: als ik die bus neem, waar kom ik dan terecht? Of: wat betekent dit polsbandje?"

Luisterend oor

De woordvoerder zegt dat het servicepunt alleen informatie kan geven over hoe procedures over het algemeen verlopen. "Vragen over individuele situaties kunnen we niet beantwoorden, daarvoor moeten ze bij het COA zijn. En soms bieden we alleen een luisterend oor."

Het servicepunt wordt dagelijks bemand door vrijwilligers van het Rode Kruis. Asielzoekers kunnen er op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur terecht. Of het servicepunt over twee weken nog doorgaat, is nog niet duidelijk. "Dat hangt af van de situatie over twee weken. Dan gaan we opnieuw evalueren", aldus de woordvoerder.