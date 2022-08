Kuijt beleeft horrordebuut als coach bij ADO met ruime nederlaag tegen Heracles

Als speler beleefde Dirk Kuijt tegen Heracles Almelo een van de hoogtepunten van zijn voetbalcarrière, toen hij Feyenoord in 2017 naar de landstitel schoot. Als trainer zijn de Heraclieden hem nog niet gunstig gezind. Met ADO Den Haag verloor Kuijt vrijdagavond in Almelo met liefst 4-0. Daarmee is zijn debuut als coach in de Keuken Kampioen Divisie uitgelopen op een deceptie. Heracles, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie, tikte ADO met name in de eerste helft van het kastje naar de muur. Armenteros slaat twee keer toe Al na vier minuten stond het 1-0 voor de thuisploeg, door een treffer van Marko Vejinovic. De 31-jarige middenvelder, die deze zomer terugkeerde bij Heracles en eerder ook voor ADO speelde, schoot een vrije trap schitterend binnen. Halverwege de eerste helft verdubbelde Heracles de voorsprong, nadat Samuel Armenteros optimaal had geprofiteerd van knullig uitverdedigen van ADO. Niet veel later scoorde Armenteros opnieuw, waarna Nikolai Laursen de ruststand op 4-0 bepaalde.

Ook na de pauze had Heracles het betere van het spel. Armenteros kreeg de mogelijkheid om vanaf de penaltystip zijn hattrick te voltooien, maar de inzet van de ervaren spits werd gekeerd door ADO-doelman Hugo Wentges. Kuijt: 'Niet fijn om je team zo te zien' Kuijt sprak in een eerste reactie tegen NOS Langs de Lijn van "een heel teleurstellende wedstrijd". "In het eerste half uur werden we compleet overrompeld. We gaven de goals weg, terwijl we andere afspraken hadden gemaakt." "Dit is heel teleurstellend voor de 500 meegereisde fans en ook voor de spelers", vond Kuijt. "Ze doen zichzelf tekort, want in de voorbereiding hebben ze vijfenhalve week heel goed gewerkt."

Samuel Armenteros (links) viert feest nadat hij Heracles op 2-0 heeft gezet - ProShots

De kersverse trainer was behoorlijk boos dat zijn debuut zo in de soep liep, maar liet dat niet merken. "Ik probeer me te beheersen en daar ben ik wel goed in. Maar het is niet fijn om je team zo te zien." Bij zijn presentatie sprak Kuijt nog de ambitie uit om voor promotie te gaan. "En daar verandert niets aan. We gaan hier zeker lering uit trekken, maar de ambities gaan niet de ijskast in." Willem II wint niet Willem II, dat net als Heracles in het voorjaar degradeerde, begon het seizoen met een gelijkspel. De thuiswedstrijd tegen Jong PSV, die symbolisch werd afgetrapt door de oom van Oranje-international Denzel Dumfries, eindigde in 1-1.

Max Svensson zorgde voor de gelijkmaker namens Willem II - ProShots