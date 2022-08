Sparta pakt punt bij slaapverwekkende seizoensouverture in Heerenveen

Het spektakelstuk bij het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (3-5) heeft in de eerste wedstrijd van de eredivisie bepaald geen vervolg gekregen. In een slaapverwekkend duel kwamen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam niet verder dan 0-0. Sparta zal daar uiteraard nog het meest tevreden mee zijn. De Rotterdammers ontsnapten enkele maanden geleden op miraculeuze wijze aan degradatie onder Maurice Steijn, die in de laatste weken van het vorige seizoen de opgestapte Henk Fraser opvolgde. Steijns eerste volledige seizoen bij Sparta begon met een verdienstelijk punt in een lastige uitwedstrijd. Heerenveen wisselde in de zomer van trainer. De van Go Ahead Eagles overgekomen Kees van Wonderen stuurde zijn elftal in een 5-2-3-formatie het veld in (al werd dat in balbezit vaak 3-4-3), maar veel kansen kon de ploeg niet creëren.

Drukte voor het doel van Sparta, maar doelman Olij tikt de bal weg - Pro Shots

Heerenveen en Sparta hadden duidelijk moeite op gang te komen in het Abe Lenstra Stadion. Een schotje in de korte hoek van Heerenveen-debutant Mats Köhlert, dat was het wel qua hoogtepunten in de eerste helft. Doelman Nick Olij redde namens Sparta. Ook na rust weinig spektakel Na rust kreeg het spel van beide kanten iets meer urgentie, al duurde het tot de 59ste minuut voordat er weer een goede kans te noteren viel. Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk zag zijn harde inzet gekeerd worden door Sparta-doelman Olij. Dat bleek echter niet het startschot voor meer vermaak in Friesland. De wedstrijd werd gekenmerkt door veel duels en slordig balverlies, maar voor de doelen gebeurde er lange tijd nagenoeg niets.

Een spaarzame kans voor Sparta, die naast wordt gekopt door Vito van Crooij - Pro Shots