Van de Zandschulp verliest in partij over twee dagen van Amerikaan Tiafoe

Botic van de Zandschulp is er op het hardcourt van Washington niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. In een wedstrijd die vanwege slechte weersomstandigheden over twee dagen werd uitgesmeerd verloor hij, mede door elf dubbele fouten, met 6-4, 2-6, 3-6 van de Amerikaan Frances Tiafoe.

Van de Zandschulp en Tiafoe, de nummers 26 en 27 van de ATP-ranking, stonden niet eerder tegenover elkaar. Beiden wonnen donderdag één set.

Vrijdag overleefde Van de Zandschulp in zijn eerste servicegame een breakpoint, maar ging het mis bij zijn volgende opslagbeurt: drie breakpoints sloeg hij weg, het vierde niet. Bij 3-5 gebeurde hetzelfde. Tiafoe liet drie matchpoints onbenut, maar op het vierde was het wel raak.

Van de Zandschulp bereidt zich in de Verenigde Staten voor op de US Open, die eind augustus in New York beginnen.