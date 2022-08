Dit jaar minder eikenprocessierupsen, zijn we af van de plaag?

Het zal veel mensen opgevallen zijn: we horen dit jaar nog maar weinig over de eikenprocessierups. Die zorgde in de zomer van 2019 nog voor een plaag in Nederland. De haartjes die de rups verspreidt kunnen jeuk en kortademigheid veroorzaken bij mensen, en dreef gemeenten tot wanhoop.

Dit jaar valt het mee met de overlast, merkt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. De nesten zijn kleiner en hangen hoger in de boom. De haartjes van rupsen komen daardoor minder snel op de grond en bij mensen terecht en dat betekent: minder jeuk en rode plekken.

Bovendien zijn gemeenten beter geworden in de bestrijding van de rupsen. "Eigenlijk iedere gemeente weet nu wel: dit is een serieus probleem en dit moeten we aanpakken", zegt Silvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Knettergek door sekslokstoffen

Gemeenten hebben naast de traditionele vormen van bestrijding, het wegzuigen van nesten, ook andere methoden. Zo loopt nu in 10 gemeenten een proef om het paringsproces van de diertjes in hun vlinderperiode te verstoren.

In deze video wordt uitgelegd hoe de overlast wordt aangepakt: