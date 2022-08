Amazon neemt Roomba-maker iRobot over voor 1,7 miljard dollar

Amazon heeft iRobot, het bedrijf dat onder meer de Roomba-stofzuiger maakt, overgenomen voor ongeveer 1,7 miljard dollar, omgerekend zo'n 1,67 miljard euro. Na het nieuws van de overname, stegen de aandelen van iRobot met 19 procent tot ongeveer 60 dollar.

iRobot werd in 1990 opgericht en maakt onder meer robots voor het Amerikaanse leger, maar ook voor consumenten. In 2002 bracht het bedrijf de Roomba uit, een kleine stofzuiger die autonoom de huiskamer kan schoonmaken. Hoewel er al eerder dergelijke robotten waren, was de Roomba een van de eersten die een commercieel succes werden.

De aandelen van iRobot stegen tijdens de coronacrisis naar recordhoogte (meer dan 130 dollar per aandeel in februari vorig jaar) toen veel extra aandacht was voor het schoonhouden van huishoudens.

Die vraag is inmiddels weer afgenomen, blijkt ook uit de kwartaalcijfers die het bedrijf vrijdag presenteerde. In het tweede kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 255 miljoen dollar, waar rekening werd gehouden met een omzet van 301 miljoen.

Toenemende dominantie

Met de aanschaf van iRobot breidt Amazon zijn collectie artikelen uit die in een 'slim huis' (smart home) gebruikt kunnen worden. Deze producten kunnen (semi-)zelfstandig opereren en kunnen via internet met elkaar en met hun gebruiker communiceren.

Amazon heeft eerder al onder meer spraakassistent Alexa uitgebracht, die het onder meer verwerkte in slimme speakers. Ook brengt het bedrijf het beveiligingssysteem Ring uit. Eind vorig jaar introduceerde Amazon ook de huisrobot Astro, die onder meer gebruikt kon worden om het huis te beveiligen. Die robot, die niet kan stofzuigen, is tot nu toe echter geen groot succes.

De aankoop moet nog wel worden goedgekeurd door aandeelhouders. Ook uiten sommige technologie-experts en consumentenorganisaties hun zorgen over de privacy en de toenemende dominantie van Amazon op de smarthomemarkt.