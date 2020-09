Ewan klopt Bennett op de streep en wint tweede Tourrit

We zien de bolletjestrui, Benoît Cosnefroy, opeens uitgeput achter het peloton. Net reed hij nog vooraan. Julian Alaphilippe leidt nu de trein van Deceuninck, Tony Martin is de bestuurder van de gele Jumbo-trein. We rijden nu de bebouwde kom in, het wordt weer smal en bochtig.

Gevaarlijk, dus!