Zoekactie naar vermiste na aanvaring op de Lek morgen verder

Op de Lek is urenlang gezocht naar een persoon die vermist is geraakt nadat een plezierjacht werd overvaren door een vrachtschip. De persoon is nog steeds niet gevonden. Omdat het te donker werd, is de zoekactie gestaakt.

De aanvaring gebeurde vanavond op het water tussen Ameide en Lopik. Na de aanvaring zonk het plezierjacht. Toen het schip werd gevonden hebben duikers geprobeerd om het schip te doorzoeken. Dat lukte slechts deels, en er werd niemand aangetroffen.

Omdat het te gevaarlijk was om de boot verder te doorzoeken, werd het vaartuig verder richting de ondiepere oever gesleept, meldt RTV Utrecht. Ook daar is nog gezocht, maar de politie laat weten dat de zoekactie tot morgenochtend is gestaakt. "Bij daglicht zoeken we verder."

Meerdere personen op plezierjacht

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er meerdere mensen aan boord van het plezierjacht. "Zij waren ook degenen die aangaven dat er iemand vermist was." Hoeveel personen dat waren en of er gewonden zijn gevallen, kon de woordvoerder niet zeggen.

De politie roept inwoners van zowel Lopik als Ameide via Twitter op om niet te gaan kijken bij het incident. Dat zou de doorgang van de hulpverleners kunnen belemmeren.