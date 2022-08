1200 asielzoekers wachten op toelating tot aanmeldprocedure

In de hoop sneller aan de beurt te komen kiezen sommige asielzoekers ervoor om buiten het centrum in Ter Apel te blijven slapen:

Asielzoekers die nog niet zijn geïdentificeerd, maar wel naar zo'n locatie zijn gebracht, moeten dagelijks terugkeren naar Ter Apel, waar ze immers in persoon bij de vreemdelingenpolitie moeten verschijnen. Op een willekeurige manier komen ze dan aan de beurt, waardoor de wachttijd per persoon verschilt.

Het tekort aan opvangplekken in het aanmeldcentrum Ter Apel betekent dat asielzoekers op andere plekken moeten overnachten. Daarom verplaatst het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) asielzoekers naar crisisnoodopvanglocaties elders in het land.

Een andere verklaring zoekt Vluchtelingenwerk in het personeelstekort bij de vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Dat speelt al langere tijd, stelt Vluchtelingenwerk. Een afschaling van de politiepost in Ter Apel in de zomer van 2020 ligt daaraan ten grondslag. "Twee jaar geleden sliepen er al mensen op de grond in Ter Apel", zegt de woordvoerder. "Maar toen is de urgentie niet gevoeld."

De oplossing om de lange wachtrijen weg te werken ligt voor de hand, volgens de hulporganisatie. "De vreemdelingenpolitie moet meer mankracht krijgen. Op die manier kunnen ze ook op de drukke dagen alle asielzoekers identificeren."