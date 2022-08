Hayter schrijft Ronde van Polen op zijn naam, Démare wint massasprint in Krakau

Ethan Hayter is de winnaar geworden van de Ronde van Polen. De laatste etappe, die eindigde in Krakau, werd beslist in een massasprint en daarin verspeelde de 23-jarige Engelsman van Ineos geen tijd ten opzichte van zijn concurrenten. Thymen Arensman, donderdag winnaar van de tijdrit, eindigde in het eindklassement op plek twee met elf seconden achterstand op Hayter. Hayter kreeg de leiderstrui na zijn derde plaats in de tijdrit omgehangen en pakte zijn eerste eindzege in een rittenkoers op WorldTour-niveau. Ritzege voor Démare De Fransman Arnaud Démare won de laatste etappe. Jumbo-Visma-renner Olav Kooij (20) eindigde in de massasprint als tweede.

Démare blijft in de sprint in Krakau Olav Kooij (winnaar van de eerste etappe in Polen) en Phil Bauhaus (winnaar van de vijfde rit) voor. - NOS