Boerenorganisaties fel over stikstofoverleg, dreigen met 'hardste acties' ooit

Kemp: "Ik verwacht dat het kabinet nu heeft gezien: we moeten hier echt iets aan gaan doen, want het wantrouwen is zó groot. Wij verwachten dat Rutte en Remkes het echt serieus gaan nemen."

Er zijn nu eerst concrete toezeggingen nodig om nog enig vertrouwen te hebben in een vervolggesprek, zegt Kemp. Als voorbeeld noemt hij het uit de wet schrappen van de zogenoemde Kritische Depositie Waarde (KDW), de maximaal vastgestelde hoeveelheid stikstof die de natuur aankan.

"Bij Van der Wal mis ik iedere empathie voor de boeren", zegt Agractie-voorman Bart Kemp over de minister voor Stikstof. Farmers Defence Force en Agractie zijn de drijvende kracht achter de demonstraties die de afgelopen tijd in Nederland door boeren werden gehouden tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Ook andere boerenorganisaties reageren fel op de gesprekken met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, boerenorganisaties en het kabinet. Acht organisaties kwamen na het gesprek samen in Wageningen voor een overleg.

Aan het gesprek onder leiding van Johan Remkes nam onder meer brancheorganisatie LTO Nederland deel. Dat is met 30.000 leden veruit de grootste gesprekspartner.

Volgens Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zijn de boeren gigantisch teleurgesteld. "Rutte had het probleem al lang kunnen oplossen. Maar dat is niet gebeurd. Nu is de maat vol."

Van Maanen las ook een verklaring voor namens de acht boerenorganisaties die woensdag een voorbespreking hielden. "We hebben een handreiking gedaan. Die heeft het kabinet niet aangepakt. Daardoor is het geschonden vertrouwen niet hersteld. Daarom wachten wij op wat het kabinet ons gaat bieden. De bal ligt bij kabinet."

Volgens Van den Oever "zijn we terug bij af". "Nu zijn de vergaderboeren uitgewerkt en moeten de actieboeren weer aan de gang." Om wat voor acties het gaat kan hij nog niet zeggen. "Dat moeten we overleggen, maar we bedenken iets speciaals. Als ik de gemoederen zo zag denk ik wel: dit gaat escaleren."