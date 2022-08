Nog een 'reuzenpenisplant' in bloei in Leidse Hortus botanicus

Voor de tweede keer dit jaar staat een 'reuzenpenisplant' in de Hortus botanicus Leiden in bloei. Volgens de Leidse plantentuin is het uitzonderlijk dat twee exemplaren van deze plant zo kort achter elkaar bloeien.

Het is de derde keer in tien jaar tijd dat de plant groeit in Nederland. In juli bloeide de eerste Amorphophallus titanum, zoals de plant officieel heet, in de botanische tuin. Een andere soort 'penisplant', de Amorphophallus decus-silvae, kwam vorig jaar oktober tot bloei.

Reuzenpenisplanten hebben volgens de botanische tuin circa tien jaar nodig om genoeg energie op te bouwen om te kunnen bloeien. De plant die nu bloeit, wordt binnenkort bestoven met het stuifmeel van de plant die vorige maand bloeide. Op die manier wil de Hortus botanicus nieuwe penisplanten kweken, meldt Omroep West.

Geur van rottend vlees

De bloeiperiode van de reuzenpenisplant duurt zo'n twee dagen. Op de eerste dag verspreidt de kelk een stinkende geur om vliegen aan te trekken. Die geur, die wordt omschreven als rottend vlees, is in de wijde omgeving te ruiken. Daarna bloeit hij nog een dag zonder geur.

De hortus verwacht dat de plant vanavond helemaal open zal zijn en blijft daarom extra lang open. Ook is de plant via een livestream te bekijken.

In de natuur komt de reuzenpenisplant alleen voor in de regenwouden van West-Sumatra. De plant wordt bedreigd, omdat het natuurlijke leefgebied zwaar onder druk staat.