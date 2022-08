Wielrenner Teuns per direct naar Israel-Premier Tech om degradatie te voorkomen

Dylan Teuns ruilt zijn ploeg Bahrain-Victorious per direct in voor Israel-Premier Tech. De Belg moet er voor gaan zorgen dat de ploeg van onder anderen Chris Froome ook volgend jaar een WorldTour-licentie heeft.

Israel-Premier Tech staat momenteel de achttiende in de rangschikking en staat daarmee maar net aan de goede kant van de streep. De nummers negentien en twintig degraderen aan het eind van het jaar naar het tweede niveau.

Tussentijdse transfers zijn een zeldzaamheid in het wielrennen. Het contract van Teuns bij Bahrain-Victorious liep aan het einde van dit jaar af. Bij zijn nieuwe ploeg tekent hij tot eind 2024. Teuns gaat direct de Vuelta rijden, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht.

Teuns won twee Touretappes

De 30-jarige Teuns boekte in zijn carrière al twee ritzeges in de Tour de France, beide keren in een bergetappe. Hij zegevierde in 2019 op La Planche des Belles Filles in de Vogezen en vorig jaar in de Alpen de etappe naar Le Grand-Bornand. Vorige maand eindigde Teuns in het klassement van de Tour op de negentiende plaats en eerder dit jaar wist hij de Waalse Pijl te winnen.

"Deze ploeg is op weg om een van de topteams in het peloton te worden", zegt Teuns op de website van Israel-Premier Tech. "Hier krijg ik de kans om een mooie rol te spelen in de koersen die goed bij me passen. Hij gaat ook de Italiaanse najaarsklassiekers rijden.

Meer weten over de promotie en degradatie in het topwielrennen? Bekijk dan onderstaande video: