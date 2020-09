Gloednieuw Nederlands noodhospitaal uitgebrand in Moria

Bij de brand in het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos van afgelopen nacht, is ook een door Nederland betaald noodhospitaal volledig verwoest. Het noodhospitaal was bestemd voor coronatests.

Het hospitaal was twee weken geleden overgedragen aan hulpverleners in het kamp en was net in gebruik genomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse gift had indirect te maken met de kritiek van Zuid-Europese landen in het afgelopen voorjaar op minister Hoekstra van Financiën. Zij verweten hem een snoeiharde opstelling toen hij scherp afwijzend reageerde op hulpverzoeken van deze landen die zwaar door de coronapandemie waren getroffen.

Nieuw hospitaal

Haagse bronnen bevestigen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in verband hiermee aan de EU liet weten daar waar nodig en mogelijk hulp te willen verlenen. Toen Griekenland vervolgens om een noodhospitaal vroeg aan 'Brussel', werd dat verzoek aan Nederland doorgespeeld en is het noodhospitaal naar Griekenland verscheept. De Griekse regering heeft besloten dat het in Moria zou worden geplaatst.

Het noodhospitaal was pas net in gebruik: