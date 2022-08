Rutte biedt excuses aan voor communicatie over stikstofkaart

Premier Rutte heeft aan onder meer boerenorganisaties zijn excuses aangeboden voor de communicatie rond de stikstofkaart die begin juni door het kabinet is gepresenteerd. Dat maakte hij bekend na afloop van de gesprekken die hij en bemiddelaar Remkes vandaag hadden met belanghebbenden in de stikstofkwestie.

Begin juni presenteerde stikstofminister Van der Wal een kaart waarop per gebied was aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd zou moeten worden. De kaart leidde tot grote ophef bij onder meer boerenorganisatie LTO Nederland en de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force.

Geen conclusies trekken

In zijn verklaring neemt Rutte geen afstand van de kaart. Volgens hem laat deze de feitelijke situatie zien, maar kunnen boeren daar niet direct uit afleiden hoeveel stikstof zij straks mogen uitstoten. De kaart leidt volgens hem tot grote verwarring.

"Die misverstanden trekken we ons aan en we hebben daar excuses voor gemaakt", zegt Rutte. Hij zegde toe dat het kabinet "de communicatie gaat verbeteren".

Volgens bemiddelaar Remkes komt de kaart niet meer centraal te staan in de vervolggesprekken. "Het kaartje is niet van een zodanige importantie of exactheid dat de individuele boer hieruit conclusies kan trekken."