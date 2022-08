Doden bij Israëlische luchtaanvallen Gaza om dreiging Islamitische Jihad

Onder de slachtoffers is een meisje van vijf, aldus Hamas. Ook een leider van de terroristische groepering Islamitische Jihad is gedood. Het gaat het om Tayseer Jabari, de commandant van de groep in het noorden van Gaza.

Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker acht doden gevallen en veertig gewonden, zegt het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Onduidelijk is welke doelen er getroffen zijn, maar er zijn onder meer rookpluimen te zien die komen uit een hoog gebouw in Gaza-Stad. Het lijkt om de ernstigste escalatie te gaan tussen Israël en Gaza sinds de twee partijen vorig jaar mei twee weken lang een gewapend conflict uitvochten.

Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker meerdere doden en tientallen gewonden gevallen , zegt het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Zo is een hoog gebouw geraakt in Gaza-stad. - NOS

Israël zegt doelen in Gaza te bestoken na dagen van dreigementen door Islamitische Jihad. Afgelopen week werd Bassam al-Saadi, een hooggeplaatst lid van de groep, door Israël opgepakt op de Westelijke Jordaanoever. Bij die actie kwam een Palestijnse tiener van Islamitische Jihad om het leven. De groepering dreigde daarna met vergelding.

'Speciale situatie'

Er worden door Israël vaker luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza, maar dit keer heeft Israël ook de grenzen met Gaza gesloten en extra troepen naar de grens gestuurd. Daarnaast gelden in een straal van 80 kilometer rondom het gebied ook maatregelen in Israël, dat spreekt van een "speciale situatie". Scholen zijn er gesloten en er gelden strenge regels voor openbare activiteiten.

Islamitische Jihad zegt dat het geweld de schuld is van Israël. Volgens leider Ziad al-Nakhalah gelden er "geen rode lijnen". "We gaan het gevecht aan en strijders van het Palestijnse verzet moeten samenkomen om deze agressie tegen te gaan".

Het is onduidelijk wat Islamitische Jihad daarmee bedoelt, maar het is niet ondenkbaar dat er raketten richting Israël afgeschoten zullen worden. Hamas heeft de macht in handen in Gaza, maar Islamitische Jihad is ook een invloedrijke extremistische groepering in het gebied.

Net als Hamas is Islamitische Jihad regelmatig betrokken bij het afvuren van raketten op Israëlische burgerdoelen. Omdat Hamas de controle heeft over het gebied, houdt Israël die organisatie ook verantwoordelijk voor acties van Islamitische Jihad.

Teruggave Israëlische militairen

Soms reiken ze zo ver als Jeruzalem en Tel Aviv, maar de grootste dreiging van raketten uit Gaza geldt het zuiden van Israël. De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz bezocht vandaag enkele gemeenten in het gebied rondom Gaza. Regelmatig komt het openbare leven daar stil te liggen als er dreiging is vanuit Gaza of als steden doelwit worden van raketten. Gantz beloofde de bewoners alles te doen om het "normale leven te herstellen".

In de buurt van Gaza demonstreerden honderden Israëliërs om de teruggave van de stoffelijke overschotten van twee Israëlische militairen. Daarbij negeerden ze twee controleposten van de Israëlische politie. Hamas weigert de lichamen al jarenlang terug te geven.

Ook eisten ze dat een Ethiopisch-Israëlische militair wordt vrijgelaten, die door Hamas wordt vastgehouden. Levende gevangengenomen Israëlische militairen en lichamen van overleden militairen zijn door Hamas in het verleden gebruikt om honderden Palestijnen vrij te krijgen uit Israëlische gevangenissen.

Israël zegt dat de teruggave een voorwaarde is om de al jaren durende economische blokkade op te heffen. Volgens Hamas is juist die blokkade een van de redenen om aanvallen uit te voeren op Israël.