Sloveen Govekar beste vluchter in Burgos, Sivakov behoudt de leiderstrui

Matevz Govekar heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Sloveen, rijdend voor Bahrain-Victorious, was in de Noord-Spaanse provincie de sterkste van een vluchtersgroep van veertien. De Fransman Pavel Sivakov behield zijn leiderstrui.

De grote kopgroep, waar ook Jumbo-Visma-renner Lennard Hofstede toe behoorde, kreeg de zegen van het peloton in de 169 kilometer lange vierde rit. Op 35 kilometer van de finish barstte de groep, waarin geen klassementstoppers zaten, uiteen en bleven er in de kop van de wedstrijd nog zeven renners over.