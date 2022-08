Ondanks ambities van kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd

Voor het aanbod dat er wel is, zijn volgens Boelhouwer te weinig kopers. Dat heeft volgens de hoogleraar te maken met duurder bouwmateriaal en de locaties waarvoor gemeentes bouwvergunningen verlenen. "Gemeentes blijven inzetten op dure appartementen in de stad. Projectontwikkelaars willen het liefst meer aan de randen bouwen, maar daar krijgen ze weinig mogelijkheden voor."

Die daling is eind 2021 al ingezet, blijkt uit de monitor. De neerwaartse trend lijkt nu, met 4500 opgeleverde en 5500 verkochte nieuwbouwwoningen, op een niveau te zijn gekomen dat vergelijkbaar is met dat van tijdens de kredietcrisis in 2013. Toen bereikte het aanbod op de woningmarkt een dieptepunt. En op basis van het aantal verleende bouwvergunningen is de verwachting dat het niet snel beter zal gaan.

Voor de bouwsector zijn verder stikstofafspraken van groot belang. Deskundigen vrezen dat projecten waarop nu nog een stikstofvrijstelling van toepassing is, door de rechter worden stopgezet, staat in de monitor. Daar komt in januari een nieuwe omgevingswet bij. Boelhouwer: "Gemeentes en deskundigen vrezen dat deze wet nog meer vertraging gaat opleveren door meer bezwaarschriften en procedures."

Ambities kabinet

In de kabinetsplannen staat dat een derde van het aanbod van nieuwbouw in het betaalbare segment moet vallen. Hierdoor komt de financiering van woningbouwlocaties nog verder onder druk te staan, zeggen de onderzoekers. Beleggers zouden bovendien hun investeringen in nieuwe huurwoningen heroverwegen nadat het kabinet bekend had gemaakt te overwegen de vrijehuursector te reguleren.

Hiermee lijken de ambities van het kabinet om binnen tien jaar een miljoen huizen te bouwen volgens Boelhouwer ver uit het zicht. "Als je voor de komende twee jaar naar de bouwvergunningen kijkt, dan ziet het er niet goed uit." Om de ambitie te halen moet er volgens hem in de tweede helft van dit decennium 30 procent extra worden gebouwd. "Dat lijkt mij onmogelijk."