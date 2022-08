Clubloze Van der Gragt voor twee jaar naar Internazionale

Stefanie van der Gragt speelt de komende twee jaar bij het Italiaanse Internazionale. De verdedigster, die later deze maand haar dertigste verjaardag viert, zat zonder club nadat Ajax na twee jaar haar aflopende verbintenis niet wilde verlengen.

Eerder verdedigde de 93-voudig international de kleuren van AZ, Telstar, FC Twente, Bayern München en FC Barcelona. Met AZ, Twente en Ajax haalde ze één keer de landstitel binnen.

De Heerhugowaardse werd in 2017 met Oranje Europees kampioen en twee jaar later tweede op het WK in Frankrijk. Bij het EK van vorige maand in Engeland werd Van der Gragt met de Nederlandse ploeg in de kwartfinales na verlenging uitgeschakeld door Frankrijk (1-0).