Geen Kokcü en echte linksback bij start eredivisie, maar Slot maakt zich niet druk

Slot: "De linksbackpositie is een positie waar we ons moeten versterken. De speler die er nu staat is geen speler die daar zijn gehele carrière gespeeld heeft. Maar hij kan dat prima invullen." Op wie Slot doelde, werd in de persconferentie niet duidelijk.

Feyenoord moet het tegen Vitesse in de eerste wedstrijd van het seizoen zonder de geblesseerde Orkun Kokcü en de niet-speelgerechtigde spits Santiago Giménez doen, zo bevestigde Slot, maar misschien nog wel zorgwekkender: de Rotterdammers hebben na het vertrek van Tyrell Malacia (Manchester United) geen echte linksback in de selectie.

Maakt hij zich dan echt geen enkele zorgen? "Ik maak me geen zorgen. Laten we dat 'enkele' weghalen", nuanceerde Slot vrijdag met brede grijns.

Een korte samenvatting is direct na afloop te zien op NOS.nl en in de app. Een uitgebreidere versie volgt in Studio Sport op NPO 1 (19.00 uur).

Vitesse-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. Via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Het duel is eveneens te volgen via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Met FC Twente-speler Ramiz Zerrouki zou zijn vervanger al klaar staan, maar ook daar wilde Slot niets over kwijt. "Dat zou ik bijzonder ongepast vinden om daar iets over te zeggen."

In de voorbereiding probeerde hij meerdere spelers uit op linksback. Wie er tegen Vitesse zal spelen, wilde Slot dus niet verklappen. Is het niet beschamend dat een finalist van de Conference League aan de start van de competitie nog geen echte linkervleugelverdediger in huis heeft?

FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki is er na enig aandringen eerlijk over: hij maakt graag de overstap naar Feyenoord. - NOS

Na het vertrek van bepalende spelers als Luis Sinisterra, Guus Til, Tyrell Malacia en Cyriel Dessers bouwt Slot aan een elftal met veel nieuwe gezichten. Dat gaat met horten en stoten en in de voorbereiding liep Feyenoord tegen een paar pijnlijke nederlagen aan. Ook daar ligt Slot niet wakker van.

"Om er een cliché in te gooien: de ervaring leert dat resultaten in de voorbereiding niet veel zeggen over de eerste wedstrijd. Maar over de lange termijn zegt het zeker wat. Bij ons waren de resultaten in de voorbereiding vorig jaar ook heel goed, maar dat kwam ook omdat het elftal voor een groot deel al stond in de voorbereiding. Dat is dit seizoen anders."

Frustrerend

Dat het aantrekken van versterkingen deze transferzomer wat langer duurde dan vorig seizoen is frustrerend, beaamt Slot. "Die frustratie zit niet alleen bij mij, maar ook bij de technisch en algemeen directeur. Het zou pas irritant worden als ik de enige zou zijn die me daar druk om maakt, maar ik kan je verzekeren dat dat niet zo is."

De trainer besluit positief; "Groot voordeel is dat we geen voorronden in Europa hoeven spelen. We hebben daardoor hele lange trainingsweken."