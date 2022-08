China schort dialoog over klimaat en militaire gesprekken met VS op

China stopt voorlopig met gesprekken op hoog militair niveau met de VS en legt de klimaatdialoog tussen de landen stil. Ook op andere gebieden schort China de samenwerking met Washington op, als reactie op het bezoek van toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan. China wil bijvoorbeeld niet langer meewerken aan het terugnemen van illegale Chinese migranten en het gezamenlijk voorkomen van grensoverschrijdende misdaad en de aanpak van drugshandel. Naast de maatregelen gericht op de samenwerking met Amerika, treft China ook sancties tegen Pelosi persoonlijk en haar familie. Wat die sancties inhouden is onduidelijk. In een verklaring zegt China haar acties op te vatten als "gemeen en provocatief". Pelosi bracht als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een bezoek aan Taiwan, hoewel haar dat ook van Amerikaanse zijde was afgeraden. De VS op zijn beurt heeft de Chinese ambassadeur ontboden om de militaire oefeningen van China rondom Taiwan en hem aangesproken op de "provocatieve acties" van China. Daarbij werden onder meer raketten over Taiwan geschoten, in de richting van Japan. Vijf raketten landden in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. China erkent de EEZ van Japan niet en zegt binnen internationale wet- en regelgeving te hebben gehandeld.

Diplomatieke klap Het stilleggen van de klimaatdialoog is mogelijk een gevoelige diplomatieke klap voor de VS. De laatste jaren is vooruitgang geboekt met dank aan de inspanningen van de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en zijn Chinese collega Xie Zhenhua. De VS en China, de twee grootste uitstoters van broeikasgas, tekenden tot verrassing van velen vorig jaar een onderling klimaatakkoord in de kantlijn van de klimaattop in Glasgow. Daarin zegde China onder meer voor het eerst toe methaanuitstoot terug te dringen. "De VS en China hebben geen gebrek aan verschillende inzichten", zei Kerry daarover. "Maar als het gaat om klimaat is samenwerking de enige manier om dat voor elkaar te krijgen." Wordt Taiwan het toneel van de volgende grote oorlog? NOS op 3 legt het uit in deze video:

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. China ziet het eiland als een provincie en wil Taiwan terug. Maar Taiwan verzet zich, met de steun van de VS. En zo staan in de Pacific twee wereldmachten lijnrecht tegenover elkaar. - NOS

Door de aankondiging de gezamenlijke strijd tegen drugshandel op te schorten, ondervindt Amerika mogelijk gevolgen op het gebied van de aanpak van de pijnstiller fentanyl. Dat is een opioïde die vele malen sterker is dan morfine. In de VS vallen jaarlijks tienduizenden doden door illegaal geproduceerde fentanyl. China is het belangrijkste herkomstland van illegale fentanyl of grondstoffen voor het middel.