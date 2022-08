Gevaar in 'bommenbos' Berlijn, waar nog iedere dag oorlogsmunitie binnenkomt

Een commandant van de Explosieven Opruimingsdienst is in een tank naar het depot gebracht om met eigen ogen de situatie in te schatten. Voorlopig blijft een zone van 1 kilometer rond het terrein verboden gebied. Daardoor zijn een snelweg en de spoorlijn naar Potsdam gestremd.

De situatie rond een munitiedepot in een bos in Berlijn blijft precair. Een brand in het omliggende bos is grotendeels onder controle, maar bij het depot vinden nog altijd ontploffingen plaats. De brandweer heeft moeite om de opslagplaats te benaderen.

Het terrein in het Grunewald, een bos in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad, wordt door de politie gebruikt om gevonden explosieven gecontroleerd tot ontploffing te brengen. De opruimingsdienst van de politie wordt meerdere keren per dag opgeroepen; in totaal zo'n 900 keer per jaar. Vrijwel altijd gaat het om niet ontplofte granaten, raketten of bommen van geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog.

Gevonden explosieven worden op de vindplaats al onschadelijk gemaakt. Daarna worden ze opgeslagen in het depot in het Grunewald. Op een open veld worden de explosieven later bij elkaar gelegd en tot ontploffing gebracht. Volgens de Berliner Zeitung zijn er zes tot acht grotere detonaties per jaar en nog eens zeventig kleinere.

Eerst de kleintjes

Tegen de krant Berliner Morgenpost zegt een commandant van de opruimingsdienst dat eerst de granaten worden ontstoken. In de kraters die daardoor ontstaan worden de zwaardere bommen gelegd. Omdat de grond in de winter te hard is en het in de zomer te droog is, gebeuren zulke ontploffingen alleen in het voor- en najaar.

De Sprengplatz in het Grunewald bestaat al sinds 1950. Stadsbestuurders en oppositiepartijen vragen zich nu hardop af of het terrein in de stad moet blijven, of dat naar een buitengebied moet worden uitgeweken. De politie heeft zelf al gezegd dat er in de stad geen alternatieve terreinen zijn, en dat er daarbuiten onvoldoende opslagcapaciteit is.

Tienduizenden bommen en granaten

Berlijn zal vermoedelijk nog decennialang een terrein als in het Grunewald nodig hebben, schrijft de Berliner Morgenpost. Volgens schattingen liggen alleen al in Berlijn nog ruim 4000 niet-ontdekte bommen.

Ook in andere delen van Duitsland is niet-ontplofte munitie uit de oorlog nog een probleem. In de deelstaat Brandenburg, die rond Berlijn ligt, is alleen al vorig jaar 328 ton aan explosieven gevonden. Daaronder waren zo'n 24.000 granaten, 4400 antitankraketten en 2400 bommen.