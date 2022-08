Schippers meldt zich met rugblessure af voor EK atletiek in München

Na de WK atletiek van vorige maand zal Dafne Schippers ook de EK, vanaf 15 augustus in München, aan zich voorbij moeten laten gaan. De 30-jarige sprintster heeft een breuk in een wervel opgelopen, die haar verhindert om op het titeltoernooi in actie te komen.

"Dat het leven van een atlete niet altijd even makkelijk is, dat wist ik al een tijdje", schrijft Schippers op Instagram. "In Italië is er een nieuwe rugblessure bijgekomen, terwijl ik dacht dat ik er vanaf was."

Voor de WK van vorige maand had Schippers zich niet weten te plaatsen. In München zou ze uitkomen op de 100 meter, de afstand waarop ze in 2014 en 2016 de titel greep en in 2018 als derde eindigde. Eind juni snelde de Utrechtse nog naar haar zevende nationale titel op de kortste sprint in de buitenlucht.