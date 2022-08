AS Roma verlost Wijnaldum van uitzichtloze situatie bij PSG

In de jacht op meer speelminuten verlost AS Roma Georginio Wijnaldum van zijn uitzichtloze situatie bij Paris Saint-Germain. De Italiaanse club huurt Wijnaldum voor een seizoen en heeft daarna de optie om hem definitief over te nemen.

Na vijf seizoenen gespeeld te hebben voor Liverpool maakte Wijnaldum vorig jaar zomer transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain. De 31-jarige middenvelder kende echter een moeizaam debuutseizoen in Parijs. In het sterrenensemble was hij geregeld bankzitter.

Trainingskamp

Bij de start van het lopende seizoen besloot nieuwe trainer Christophe Galtier van PSG de 31-jarige Wijnaldum niet mee te nemen op trainingskamp naar Japan. Daarmee werd pijnlijk duidelijk dat de middenvelder niet in de plannen voorkomt bij de Franse topclub.

Wijnaldum heeft nog een contract tot medio 2024 bij Paris Saint-Germain.