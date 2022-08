Levenslang voor fatale brand in woon- en winkelcomplex Taiwan

De vrouw die in oktober vorig jaar brand stichtte in een woon- en winkelcomplex in Taiwan, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de brand in de stad Kaohsiung kwamen 46 mensen om het leven en raakten er tientallen gewond.

De verdachte was aangeklaagd voor moord en had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen, maar volgens de rechtbank kan moord niet worden bewezen. De 51-jarige vrouw is veroordeeld voor brandstichting en nalatigheid met de dood tot gevolg.

De dader woonde zelf in het complex, samen met haar vriend. Die zou haar hebben bedrogen en daarom wilde ze volgens de aanklagers wraak nemen. Het is niet bekend of haar vriend een van de slachtoffers van de brand is.

Oorzaak nog niet bekend

Nog steeds is onduidelijk hoe ze de brand precies heeft veroorzaakt; de vrouw heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Wel is zeker dat ze een brandend voorwerp in haar appartement achterliet en toen vertrok.

De aanklagers willen dat de vrouw alsnog veroordeeld wordt voor moord en gaan daarom in beroep tegen de uitspraak.