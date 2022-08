Verdachte wil zelf levenslang voor moord op vriendin in Valkenswaard

Een man uit Eindhoven vindt dat hij levenslang moet krijgen voor de moord op zijn vriendin in Valkenswaard. De man van 46 bracht de vrouw in februari dit jaar met een mes om het leven.

Tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch vanochtend zei de advocate van de man dat haar cliënt spijt heeft van zijn daad. "Als hij geen levenslang krijgt, wil hij dat wel", aldus de advocate. De psycholoog en psychiater die de man onderzochten vinden hem volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd.

Gestopt met antipsychotica

De man was in het verleden psychotisch, maar wist dat met medicijnen onder controle te krijgen. Toen hij een relatie kreeg met een vrouw van 33 uit Eindhoven stopte hij met de medicatie "omdat zij niet van antipsychotica hield". Hierdoor kwamen zijn wanen terug.

Op 1 februari, in een bed and breakfast in Valkenswaard, dacht de man dat hij zijn vriendin "van iets heel ergs moest redden". Hij sloeg haar vervolgens neer met een fles en stak haar dood met een mes. De man heeft benadrukt dat het zijn eigen keuze was om te stoppen met zijn medicijnen, meldt Omroep Brabant.

Hij was vandaag zelf niet aanwezig bij de tussentijdse zitting. In oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.