Favoriet Milwaukee Bucks uitgeschakeld in NBA play-offs

Grote favoriet Milwaukee Bucks is uitgeschakeld in de tweede ronde van de play-offs van de NBA. De basketballers van Miami Heat versloegen de beste ploeg van het reguliere seizoen. Het werd 94-103 en daardoor kwam Miami op een beslissende 4-1 voorsprong in de best-of-7-serie.

Sterspeler van de Bucks, Giannis Antetokounmpo, werd node gemist door zijn ploeg. De beste verdedigende speler van dit seizoen moest vanaf de bank toekijken nadat hij in het vierde play-off-duel een enkelblessure had opgelopen.

Miami nam in het derde kwart van de wedstrijd een voorsprong van twaalf punten. De Bucks kwamen nog terug tot 87-91, maar verder dan dat liet Miami het niet komen.

De ploeg uit Florida speelt de play-off-finale van de Eastern Conference nu tegen Boston Celtics of Toronto Raptors.

Protest

Tijdens de eerdere play-off-serie van de Bucks, tegen Orlando Magic, besloot de ploeg het vijfde duel niet te spelen. Ze weigerden in actie te komen als protest tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten.

"We zijn de moorden en het onrecht zat", lichtte Bucks-speler George Hill toe, enkele dagen nadat Jacob Blake, een zwarte man uit Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin, door de politie was neergeschoten.

In navolging van de Bucks besloten meer ploegen uit meer competities (waaronder de voetbal- en honkbalcompetitie) niet meer te spelen. Na enkele dagen werden de wedstrijden hervat. Ook in de NBA, waarin de Bucks uiteindelijk afrekenden met Orlando Magic.