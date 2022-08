Van Nistelrooij begint met 'zo sterk en zo fris mogelijk' elftal aan duel met Emmen

"We hebben iedereen aan boord. Iedereen is fit", kon Ruud van Nistelrooij tevreden vaststellen op weg naar zijn eredivisiedebuut als trainer van PSV. Toch had de wedstrijd tegen AS Monaco (1-1) van afgelopen dinsdag wel wat sporen achterlaten, moest hij bekennen. "Fit, maar fris is een ander verhaal." "Dat betekent dat we goed de laatste training gaan bekijken", vertelde hij tijdens de persconferentie op vrijdagochtend. "We gaan kijken hoe de jongens met klachtjes door de training heen komen. En dan gaan we alles op een hoop gooien om morgen zo sterk en zo fris mogelijk aan de start van de competitie te staan." Zo sterk en zo fris mogelijk. Van Nistelrooij herhaalde die woorden meerdere malen, om nog maar eens aan te geven dat het nog even afwachten was welke elf spelers hij aan het duel met FC Emmen zal laten beginnen. En daarbij zal hij zeker geen rekening houden met de volgende thuisklus: dinsdag opnieuw tegen Monaco, waarin plaatsing voor de play-offs van de Champions League op het spel staat.

Spelers van PSV na de wedstrijd tegen AS Monaco - AFP

De tweestrijd met de Monegasken mag toch, zowel sportief als financieel, als veel crucialer voor de club worden gezien dan de competitieopener tegen Emmen, maar dat ziet Van Nistelrooij anders. "De eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkst. En daarin willen we het niveau halen dat we gehaald hebben tegen Ajax en Monaco en beter nog." "Het gaat puur om elke wedstrijd het niveau omhoog te krijgen. Verbeteren waar we kunnen verbeteren, en zo willen we doorbouwen. En dan doet het er niet toe of het de Supercup is of voorronde Champions League of competitiestart. Het is een reeks van wedstrijden waarin we willen groeien."

PSV-FC Emmen bij de NOS PSV-FC Emmen begint zaterdagavond om 20.00 uur. Via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Het duel is eveneens te volgen via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een korte samenvatting is direct na afloop te zien op NOS.nl en in de app. Een uitgebreidere versie volgt in Studio Sport op NPO 1 (22.55 uur).