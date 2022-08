Overleg over stikstof loopt uit, LTO boos over 'eenzijdige berichtgeving'

Het eerste gesprek van stikstofbemiddelaar Remkes met ministers en boerenorganisaties duurt langer dan gepland. Het was de bedoeling dat Remkes om 13.30 uur een verklaring aan de pers zou geven, maar dat tijdstip is uitgesteld naar 14.00 uur. LTO Nederland is boos over de wijze waarop dit naar buiten is gebracht. Een woordvoerder van Remkes zei dat het langer duurt "omdat de sfeer zo goed is". LTO kan zich "nadrukkelijk" niet vinden in deze "eenzijdige berichtgeving", stelt de land- en tuinbouworganisatie op Twitter. "Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming."

LTO herkent zich nadrukkelijk niet in dit statement. We hebben nadrukkelijk verzocht deze berichtgeving achterwege te laten en geen ruis te veroorzaken met eenzijdige berichtgeving. Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming. pic.twitter.com/dVX6Goe0lK — LTO Nederland (@LTONederland) August 5, 2022

Het eerste, verkennende gesprek van de bemiddelaar met boerenorganisaties en leden van het kabinet begon is rond 10.30 uur in het provinciehuis in Utrecht. De locatie was tot vanmorgen geheim gehouden. Remkes zei bij aankomst dat hij er zin in heeft. "Ja, natuurlijk. Anders zou ik er überhaupt niet aan beginnen." Hij wees erop dat het "in ieder geval mooi weer" is.

Stikstofbemiddelaar Remkes en LTO-bestuurder Van der Tak wilden weinig kwijt voor het overleg tussen het kabinet en boerenorganisaties over de stikstofplannen van het kabinet. - NOS